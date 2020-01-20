Айртон отреагировал на информацию о возможном уходе из «Спартака»

Защитник «Спартака»прокомментировал информацию о том, что им интересуются «Фламенго» и «Сантос».

Ранее появилась информация, что «красно-белые» готовы продать бразильца за 7-8 миллионов евро.

«Официальных предложений мне не поступало. Как и все, читал в интернете, что мной кто-то интересуется.

При всем при этом могу сказать, что с момента подписания контракта со "Спартаком" прошел всего год. Сегодня я всеми мыслями, сердцем и душой — в этой команде.

Спокойно работаю на сборе в Эмиратах и ни на что постороннее не отвлекаюсь», — цитирует Айртона «Чемпионат».

Айртон перешел в «Спартак» в декабре 2018 года. В этом сезоне бразильский защитник принял участие в 23 матчах и отдал 1 результативную передачу. 0