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    Айртон отреагировал на информацию о возможном уходе из «Спартака»

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    Защитник «Спартака» Айртон Лукас прокомментировал информацию о том, что им интересуются «Фламенго» и «Сантос».

    Айртон Лукас
    Айртон Лукас

    Ранее появилась информация, что «красно-белые» готовы продать бразильца за 7-8 миллионов евро.

    «Официальных предложений мне не поступало. Как и все, читал в интернете, что мной кто-то интересуется.

    При всем при этом могу сказать, что с момента подписания контракта со "Спартаком" прошел всего год. Сегодня я всеми мыслями, сердцем и душой — в этой команде.

    Спокойно работаю на сборе в Эмиратах и ни на что постороннее не отвлекаюсь», — цитирует Айртона «Чемпионат».

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    • Айртон перешел в «Спартак» в декабре 2018 года. В этом сезоне бразильский защитник принял участие в 23 матчах и отдал 1 результативную передачу. 0

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