«Спартак» и Джано обсуждают расторжение контракта

Московский «Спартак» может расторгнуть контракт с полузащитником. Об этом на своей странице в Telegram сообщил журналист Сергей Егоров.

«Джано и "Спартак" ищут вариант расторжения контракта. У полузащитника остается 17 месяцев до конца контракта,

Вчера он прошел медосмотр со "Спартаком-2" и, вероятно, 22 января улетит с командой на сбор в Турцию.

Пока позиции сторон далеки друг от друга.

Компромиссное решение о расторжении могло бы устроить всех: игрок получил бы компенсацию и шанс на перезапуск карьеры (в "Тамбов" он пока ехать не готов), клуб сэкономил бы часть гарантированной по контракту выплаты.

Сейчас по факту "Спартак-2" получил опытного игрока с зарплатой большей, чем у всего состава», — написал Егоров. 0