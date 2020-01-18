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    «Спартак» и Джано обсуждают расторжение контракта

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    Московский «Спартак» может расторгнуть контракт с полузащитником Джано Ананидзе. Об этом на своей странице в Telegram сообщил журналист Сергей Егоров.

    Джано Ананидзе
    Джано Ананидзе

    «Джано и "Спартак" ищут вариант расторжения контракта. У полузащитника остается 17 месяцев до конца контракта,

    Вчера он прошел медосмотр со "Спартаком-2" и, вероятно, 22 января улетит с командой на сбор в Турцию.

    Пока позиции сторон далеки друг от друга.

    Компромиссное решение о расторжении могло бы устроить всех: игрок получил бы компенсацию и шанс на перезапуск карьеры (в "Тамбов" он пока ехать не готов), клуб сэкономил бы часть гарантированной по контракту выплаты.

  • Спортивный директор «Тамбова» готов рассмотреть вариант с арендой Джано
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    • Сейчас по факту "Спартак-2" получил опытного игрока с зарплатой большей, чем у всего состава», — написал Егоров. 0

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