«Тоттенхэм» — «Мидлсбро»: счет 2:1, обзор голов

В составе хозяев отметились Ло Селсо и Ламела. Первый на 2 минуте встречи подловил соперника, перехватил мяч и пробил в левый дальний угол. Второй сделал сольный проход до штрафной «Мидлсбро», ударив в тот же угол, что и Ло Селсо.
На 83 минуте ситуация повторилась. Гости сократили разрыв в счете. Сэвилл точно попал в тот же угол, который игроки «Тоттенхэма» поразили в первом тайме дважды.
Кубок Англии. 1/32 финала
«Тоттенхэм» — «Мидлсбро» — 2:1
Голы: 1:0 — 17, автогол О’Коннелл, 2:0 — 20 Лонгстафф, 3:0 — 26 Альмирон, 4:0 — 82 Жоэлинтон, 4:1 — 86 Уильямс«Тоттенхэм»: Дарлоу, Ласселс (Аллан, 57), Лежен, Крафт, Ритчи (Шелви, 69), Лонгстафф, Хэйден, Атсу, Лонгстафф, Альмирон (Кэрролл, 62), Жоэлинтон«Мидлсбро»: Санчес (Линч, 46), Норрингтон-Дэвис (Таварес, 69), Мэтисон, Уильямс, О’Коннелл, Дули, Киоэн, Кэмпс (Эндрю, 79), Райан, Уилбрэм, ХендерсонПредупреждения: Райан (75), Аллан (84)