«Тоттенхэм» — «Мидлсбро»: счет 2:1, обзор голов

В повторном матче 1/32 финала Кубка Англииобыгралсо счетом 2:1.

В составе хозяев отметились Ло Селсо и Ламела. Первый на 2 минуте встречи подловил соперника, перехватил мяч и пробил в левый дальний угол. Второй сделал сольный проход до штрафной «Мидлсбро», ударив в тот же угол, что и Ло Селсо.

На 83 минуте ситуация повторилась. Гости сократили разрыв в счете. Сэвилл точно попал в тот же угол, который игроки «Тоттенхэма» поразили в первом тайме дважды.