Карпин: Федун в курсе всего, он лично визирует каждую сделку по игроку

Главный тренер «Ростова»рассказал о работе с владельцем «Спартака»

«Федун в курсе всего. Абсолютно всего. Он подписывает все: каждый бюджет на каждый год, каждую сделку по игроку он лично визирует. Если кто-то думает, что он чего-то не знает, то глубоко заблуждается.

Будет ли когда-нибудь в "Спартаке" порядок? Если Федун успокоится, найдет правильного и хорошего руководителя, которому реально отдаст бразды правления…

Даст такой-то бюджет — и пускай этим бюджетом распоряжается человек, которого он сам поставил. Тогда будет . Если это постоянно менять, то не будет», — сказал Карпин в интервью российскому блогеру Евгению Савину.

Напомним, что Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2014 год. Под его руководством красно-белые дважды становились серебряными призерами чемпионата России.

С 2008 по 2012 год Карпин занимал должность генерального директора «Спартака». 0