Карпин назвал три отличия «Ростова» от «Спартака»

Главный тренер «Ростова»рассказал о трудностях, с которыми ему приходилось сталкиваться во время работы в

«В "Спартаке" самая большая трудность для любого тренера и руководителя, я не говорю сейчас о себе, это давление.

Второе место ты в "Спартаке" занял — провал. Хотя для "Спартака" в те годы и сейчас это неплохой результат. Мягко говоря, неплохой, можно сказать, что это хороший результат.

Два года два раза занимали второе место, но это были провальные. Их так называли. Давление — самое главное, ну и ожидания болельщиков, прессы. Самое сложно было вот это.

Плюс игроки, приходящие в "Спартаке", должны понимать, что одно дело играть в маленькой какой-то команде и быть там звездой, это во всем мире опять же.

И другое дело — играть в "Спартаке". Давление и ожидание от твоих выступлений в роли футболиста абсолютно другие. То же самое происходит с тренером. Любым», — сказал Карпин в эфире YouTube-канала «КраСава».

Напомним, что Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2014 год. Под его руководством красно-белые дважды становились серебряными призерами чемпионата России.

С 2008 по 2012 год Карпин занимал должность генерального директора «Спартака». 0