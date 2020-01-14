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    Карпин назвал три отличия «Ростова» от «Спартака»

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о трудностях, с которыми ему приходилось сталкиваться во время работы в «Спартаке».

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    «В "Спартаке" самая большая трудность для любого тренера и руководителя, я не говорю сейчас о себе, это давление.

    Второе место ты в "Спартаке" занял — провал. Хотя для "Спартака" в те годы и сейчас это неплохой результат. Мягко говоря, неплохой, можно сказать, что это хороший результат.

    Два года два раза занимали второе место, но это были провальные. Их так называли. Давление — самое главное, ну и ожидания болельщиков, прессы. Самое сложно было вот это.

    Плюс игроки, приходящие в "Спартаке", должны понимать, что одно дело играть в маленькой какой-то команде и быть там звездой, это во всем мире опять же.

    И другое дело — играть в "Спартаке". Давление и ожидание от твоих выступлений в роли футболиста абсолютно другие. То же самое происходит с тренером. Любым», — сказал Карпин в эфире YouTube-канала «КраСава».

    Напомним, что Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2014 год. Под его руководством красно-белые дважды становились серебряными призерами чемпионата России.

    С 2008 по 2012 год Карпин занимал должность генерального директора «Спартака». 0

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