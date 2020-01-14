Ильин надеется вернуться в сборную России после перехода в «Ахмат»

Нападающийзаявил, что переход впоможет ему вернуться в сборную России.

Ранее футболист выступал за «Урал». Контракт рассчитан на 3,5 года. Это первый трансфер грозненской команд

«Вызов сборную — это для каждого футболиста большой шаг вперед. Очень приятно получить вызов, и я здесь не исключение.

Были очень хорошие впечатления от знакомства с тренерским штабом, с тренировочным процессом. Очень понравилось.

К сожалению, травму получил, но нет худа без добра. Все, что не делается, к лучшему. Зато познакомился с ребятами, с которыми сейчас общаюсь в "Ахмате" — Магомедом Митришевым, Антоном Швецом.

В сборной был хороший коллектив. Буду делать все, чтобы вернуться в сборную. Все зависит от меня.

Переход в "Ахмат" — это шаг вперед, в том числе для сборной. Нужно работать, прибавлять, играть стабильно, а там уже тренерский штаб, дай бог, вызовет», — сказал Ильин в интервью каналу «Ахмата» на Youtube.

27-летний игрок в этом сезоне провел 18 матчей в РПЛ, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. 0