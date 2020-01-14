ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрнесто ВальвердеЧто пошло не так? «Барселона» уволила Вальверде
  • 14:06
    • Карпин рассказал о конфликте с Дзюбой
  • 16:38
    • Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании
  • 16:27
    • «Вашингтон» подписал новый контракт с нападающим
  • 16:12
    • РФС опубликовал план подготовки сборной России к Евро-2020
  • 14:49
    • «Амур» по буллитам проиграл «Ак Барсу»
    Все новости спорта

    Ильин надеется вернуться в сборную России после перехода в «Ахмат»

    Футбол Ахмат Урал РПЛ Футбол России Сборная России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Нападающий Владимир Ильин заявил, что переход в «Ахмат» поможет ему вернуться в сборную России.

    Владимир Ильин
    Владимир Ильин

    Ранее футболист выступал за «Урал». Контракт рассчитан на 3,5 года. Это первый трансфер грозненской команд

    «Вызов сборную — это для каждого футболиста большой шаг вперед. Очень приятно получить вызов, и я здесь не исключение.

    Были очень хорошие впечатления от знакомства с тренерским штабом, с тренировочным процессом. Очень понравилось.

    К сожалению, травму получил, но нет худа без добра. Все, что не делается, к лучшему. Зато познакомился с ребятами, с которыми сейчас общаюсь в "Ахмате" — Магомедом Митришевым, Антоном Швецом.

    В сборной был хороший коллектив. Буду делать все, чтобы вернуться в сборную. Все зависит от меня.

    Переход в "Ахмат" — это шаг вперед, в том числе для сборной. Нужно работать, прибавлять, играть стабильно, а там уже тренерский штаб, дай бог, вызовет», — сказал Ильин в интервью каналу «Ахмата» на Youtube.

    27-летний игрок в этом сезоне провел 18 матчей в РПЛ, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 7-13 января
  • Вчера в 21:26
    •
  • Прогноз
  • «Тоттенхэм» — «Мидлсбро»
  • 1.80
  • Сегодня в 23:05
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли Жозе Моуринью безвыигрышную серию «шпор»?
  • «Тоттенхэм» — «Мидлсбро». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Реабилитируется ли «Наполи» за провалы в Серии А?
  • «Наполи» — «Перуджа». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Забьет ли «Кальяри» на «Джузеппе Меацца»?
  • «Интер» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Серхио Рамос Футбол Совершенный Зидан, возрождение Куртуа и главная беда Симеоне«Реал» в серии пенальти обыграл «Атлетико» и завоевал 11-й Суперкубок Испании в истории клуба Вчера в 15:320
  • 10:05
    • Панарин назван первой звездой дня в НХЛ, Овечкин — второй
  • 08:57
    • «Оклахома» переиграла «Миннесоту», «Филадельфия» проиграла «Индиане»
  • 08:37
    • Панарин вышел на третье место в бомбардирской гонке НХЛ
    Серхио Агуэро Футбол Рекорд Агуэро, блеск Мареза и волшебство Де Брёйне. Как «Ман Сити» разгромил «Астон Виллу»Подопечные Пепа Гвардиолы одержали победу со счетом 6:1 Вчера в 17:000
  • Экспресс дня

  • «Монако» и ПСЖ снова сыграют результативно?
  • 2.84
    •
  • 18:14
    • Ильин надеется вернуться в сборную России после перехода в «Ахмат»
  • 17:53
    • Месси поблагодарил Вальверде за работу
  • 17:36
    • Сетьен ставит перед собой цель выиграть все возможные турниры
    Маркус Рашфорд Футбол Надежда «МЮ». Как Рашфорд превращается в игрока топ-классаМолодой нападающий — главная надежда «Манчестер Юнайтед» на светлое будущее 12/01/2020 в 23:370
  • 17:20
    • Хеведес и Фарфан — в заявке «Локомотива» на сборы в Испании
  • 17:11
    • «Сибирь» продлила победную серию до четырех матчей
  • 16:54
    • Нападающий «Милана» перешел в «Верону»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.33
  • Прогноз на матч Витязь — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лацио — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Интер — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Рочдейл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.73
  • Экспресс дня 14 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Транмир Роверс — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  1.53
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Айлендерс — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Адмирал — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Фиорентина — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие