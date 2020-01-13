Кокорин и Малком отправились с «Зенитом» на первый сбор

Александр Кокорин
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Главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак взял на сборы 27 футболистов, среди которых Александр Кокорин и Малком. При этом в составе не оказалось аргентинского полузащитника Матиаса Краневиттера.
Полный список выглядит так:
Голкиперы: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Александр Васютин, Максим Рудаков.
Защитники: Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков.
Полузащитники: Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Роберт Мак, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Кирилл Капленко.
Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Сердар Азмун, Илья Воробьев. 0