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    Кокорин и Малком отправились с «Зенитом» на первый сбор

    Футбол Футбол России Зенит
    «Зенит» на своем официальном сайте объявил имена игроков, которые сегодня отправляются с клубом на первый зимний сбор в Катар.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    Главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак взял на сборы 27 футболистов, среди которых Александр Кокорин и Малком. При этом в составе не оказалось аргентинского полузащитника Матиаса Краневиттера.

    Полный список выглядит так:

    Голкиперы: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Александр Васютин, Максим Рудаков.

    Защитники: Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков.

    Полузащитники: Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Роберт Мак, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Кирилл Капленко.

    Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Сердар Азмун, Илья Воробьев. 0

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