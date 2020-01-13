Кокорин и Малком отправились с «Зенитом» на первый сбор

на своем официальном сайте объявил имена игроков, которые сегодня отправляются с клубом на первый зимний сбор в Катар.

Главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак взял на сборы 27 футболистов, среди которых Александр Кокорин и Малком. При этом в составе не оказалось аргентинского полузащитника Матиаса Краневиттера.

Полный список выглядит так:

Голкиперы: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Александр Васютин, Максим Рудаков.

Защитники: Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков.

Полузащитники: Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Роберт Мак, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Кирилл Капленко.

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Сердар Азмун, Илья Воробьев. 0