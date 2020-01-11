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    «Анже» и «Ницца» поделили очки

    «Анже» — «Ницца»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Анже» сыграл вничью с «Ниццей» в домашнем матче 20-го тура французской Лиги 1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Раймон Копа», завершилась со счетом 1:1.

    Хозяева вышли вперед на 37-й минуте, когда точный удар нанес Сада Тиуб.

    «Красно-черные» отыгрались в компенсированное время первого тайма усилиями Вилана Сиприена, который реализовал пенальти.

    В турнирной таблице Лиги 1 «Анже» занимает восьмое место (29 очков), а «Ницца» — 11-е (28 очков).

    Другие результаты:

    «Амьен» — «Монпелье» — 1:2
    «Метц» - «Страсбур» — 1:0
    «Тулуза» — «Брест» - 2:5 0

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