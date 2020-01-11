«Анже» — «Ницца»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Встреча, которая прошла на стадионе «Раймон Копа», завершилась со счетом 1:1.
Хозяева вышли вперед на 37-й минуте, когда точный удар нанес Сада Тиуб.
«Красно-черные» отыгрались в компенсированное время первого тайма усилиями Вилана Сиприена, который реализовал пенальти.
В турнирной таблице Лиги 1 «Анже» занимает восьмое место (29 очков), а «Ницца» — 11-е (28 очков).
Другие результаты:
«Амьен» — «Монпелье» — 1:2
«Метц» - «Страсбур» — 1:0
«Тулуза» — «Брест» - 2:5 0