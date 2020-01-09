Игрока «РБ Лейпциг» обвинили в изнасиловании

Полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Австрии по футболуобвиняется в изнасиловании, сообщает AFP.

26-летняя женщина подала жалобу на футболиста, утверждая, что 30-летний футболист изнасиловал ее на вечеринке в квартире в австрийском Зальцбурге.

В настоящее время прокуратура Зальцбурга поручила полиции провести расследование в связи с обвинениями. Сам футболист отрицает обвинения в изнасиловании. «РБ Лейпциг» ситуацию пока не комментирует.

Ильзанкер защищает цвета «быков» с 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету шесть матчей во всех турнирах. За сборную Австрии футболист отыграл 42 встречи. 0