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    «Ливерпуль» нашел нового технического спонсора

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    «Ливерпуль» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с американским производителем спортивной экипировки Nike.

    Текущий сезон «Ливерпуль» доиграет в форме New Balance
    Текущий сезон «Ливерпуль» доиграет в форме New Balance

    Долгосрочное соглашение вступит в силу 1 июня 2020 года. Начиная с сезона 2020/21 Nike будет поставлять мерсисайдскому клубу игровую, тренировочную и дорожную экипировку.

    По информации СМИ, сделка стала рекордной для Англии, то есть «Ливерпуль» будет получать больше, чем «Манчестер Юнайтед» от сделки с Adidas (75 миллионов фунтов в год).

    Нынешним партнером «красных» является компания New Balance. Срок действующего контракта на 45 миллионов фунтов за сезон истекает в мае 2020 года.

    Минувшей осенью New Balance пытался через суд добиться продолжения сотрудничества с «Ливерпулем», но в итоге арбитраж принял сторону клуба. 0

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