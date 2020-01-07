«Ливерпуль» нашел нового технического спонсора

на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с американским производителем спортивной экипировки

Долгосрочное соглашение вступит в силу 1 июня 2020 года. Начиная с сезона 2020/21 Nike будет поставлять мерсисайдскому клубу игровую, тренировочную и дорожную экипировку.

По информации СМИ, сделка стала рекордной для Англии, то есть «Ливерпуль» будет получать больше, чем «Манчестер Юнайтед» от сделки с Adidas (75 миллионов фунтов в год).

Нынешним партнером «красных» является компания New Balance. Срок действующего контракта на 45 миллионов фунтов за сезон истекает в мае 2020 года.

Минувшей осенью New Balance пытался через суд добиться продолжения сотрудничества с «Ливерпулем», но в итоге арбитраж принял сторону клуба. 0