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    «Милан» не справился с «Сампдорией» в первом матче Ибрагимовича

    «Милан» — «Сампдория»: счет матча 0:0

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    В матче 18-го тура чемпионата Италии «Милан» на своем поле сыграл вничью с «Сампдорией» — 0:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Свою первую игру после возвращения в стан «россонери» провел 38-летний форвард Златан Ибрагимович. Шведский нападающий вышел на поле на 55-й минуте вместо Кшиштофа Пентека.

    «Милан» занимает 12-е место в таблице Серии А. «Сампдория» идет 16-й.

    В другом матче игрового дня «Аталанта» на своем поле разгромила «Парму» — 5:0.

    В составе бергамского клуба забивали Алехандро Гомес (11-я минута), Ремо Фройлер (34), Робин Гозенс (43) и дважды Йосип Иличич (60 и 71).

    «Аталанта» — на пятой строчке таблицы, «Парма» — седьмая. 0

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