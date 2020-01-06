«Милан» — «Сампдория»: счет матча 0:0

Фрагмент матча
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Свою первую игру после возвращения в стан «россонери» провел 38-летний форвард Златан Ибрагимович. Шведский нападающий вышел на поле на 55-й минуте вместо Кшиштофа Пентека.
«Милан» занимает 12-е место в таблице Серии А. «Сампдория» идет 16-й.
В другом матче игрового дня «Аталанта» на своем поле разгромила «Парму» — 5:0.
В составе бергамского клуба забивали Алехандро Гомес (11-я минута), Ремо Фройлер (34), Робин Гозенс (43) и дважды Йосип Иличич (60 и 71).
«Аталанта» — на пятой строчке таблицы, «Парма» — седьмая. 0