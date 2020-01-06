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    Кудряшов стал игроком «Антальяспора»

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    Защитник сборной России Федор Кудряшов стал игроком «Антальяспора», сообщает пресс-служба турецкого клуба.

    Федор Кудряшов
    Федор Кудряшов

    Контракт 32-летнего российского игрока с турецкой командой рассчитан на 1,5 года.

    Последним клубом Кудряшова был «Сочи», за который он выступал с лета 2019 года. В декабре руководство клуба расторгло контракт с футболистом.

    В нынешнем сезоне Кудряшов принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 1 гол.

    «Антальяспор» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. Команда Бюлента Коркмаза набрала в 17 встречах 14 очков (3 победы, 5 ничьих, 9 поражений). 0

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