Кудряшов стал игроком «Антальяспора»

Защитник сборной Россиистал игроком, сообщает пресс-служба турецкого клуба.

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Контракт 32-летнего российского игрока с турецкой командой рассчитан на 1,5 года.

Последним клубом Кудряшова был «Сочи», за который он выступал с лета 2019 года. В декабре руководство клуба расторгло контракт с футболистом.

В нынешнем сезоне Кудряшов принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 1 гол.

«Антальяспор» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. Команда Бюлента Коркмаза набрала в 17 встречах 14 очков (3 победы, 5 ничьих, 9 поражений). 0