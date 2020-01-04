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    Гвардиола считает провальным каждый сезон после работы в «Барселоне»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оценил свою работу в текущем сезоне.

    Пеп Гвардиола
    Пеп Гвардиола

    Испанский специалист признал, что нынешний сезон уже отчасти можно назвать провальным.

    «Я полностью согласен. Полностью. Обычно я каждый год ощущаю, что провалился, после первого сезона с "Барселоной", когда мы выиграли шесть трофеев.

    После этого каждый сезон я провалил. Я согласен», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

    «Барселона» под руководством Гвардиолы в 2009 году выиграла шесть трофеев — чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. 0

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