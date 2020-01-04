Гвардиола считает провальным каждый сезон после работы в «Барселоне»

Главный тренер «Манчестер Сити»оценил свою работу в текущем сезоне.

Испанский специалист признал, что нынешний сезон уже отчасти можно назвать провальным.

«Я полностью согласен. Полностью. Обычно я каждый год ощущаю, что провалился, после первого сезона с "Барселоной", когда мы выиграли шесть трофеев.

После этого каждый сезон я провалил. Я согласен», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

«Барселона» под руководством Гвардиолы в 2009 году выиграла шесть трофеев — чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. 0