«Ростов» объявил об уходе Сигурдссона

Рагнар Сигурдссон
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Отмечается, что стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.
Напомним, 33-летний исландец стал игроком «Ростова» в январе 2018 года. В общей сложности он отыграл 53 матча за дончан, а с начала сезона-2019/20 был капитаном команды.
В нынешнем сезоне на счету Сигурдссона 13 матчей в РПЛ. В России он также защищал цвета «Краснодара» и «Рубина».
Рагнар Сигурдссон покинул ФК «Ростов»— Football Club Rostov (@rostovfc) 1 января 2020 г.
Мы благодарим футболиста за самоотверженную игру, надежность и желаем Рагнару успехов в дальнейшей карьере.#ФКРостов #МыРостов #Сигурдссонhttps://t.co/RL53MGxKvf pic.twitter.com/Yn76w7qVus