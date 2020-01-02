«Ростов» объявил об уходе Сигурдссона

Исландский защитникпокинул. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Напомним, 33-летний исландец стал игроком «Ростова» в январе 2018 года. В общей сложности он отыграл 53 матча за дончан, а с начала сезона-2019/20 был капитаном команды.

В нынешнем сезоне на счету Сигурдссона 13 матчей в РПЛ. В России он также защищал цвета «Краснодара» и «Рубина».

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