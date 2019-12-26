Экс-наставник сборной Испании может возглавить команду Эквадора

Бывший главный тренер сборной Испанииможет в скором времени возглавить национальную команду Эквадора, сообщает AS.

Отмечается, что эквадорская федерация футбола готова платить испанцу 1,3 миллиона евро в год.

Морено возглавлял сборную Испании с лета 2019 года, сменив на этом посту Луиса Энрике, который покинул свой пост из-за смертельной болезни дочери, которая впоследствии скончалась. Под руководством Морено сборная страны вышла на Евро-2020. В ноябре Энрике вернулся на пост главного тренера сборной Испании, а Морено покинул команду.

Летом 2020 года Эквадор сыграет на Копа Америка-2020. Соперниками «трехцветных» в группе будут Колумбия, Бразилия, Венесуэла, Перу и Катар. 0