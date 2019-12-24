Смолов: Отказался от перехода в Китай, потому что деньги не главное

Форвард московскогопризнался в том, почему отверг предложение китайского клуба. Об этом он рассказал на YouTube-канале « КраСава ».

«Я отказался, потому что деньги не главное. После перехода в Китай возможность отъезда в европейский клуб практически равна нулю. Всех денег не заработаешь. Люди, которые подписывают контракт на 9 млн в год, начинают думать, что у кого-то 13, у кого-то — 20. Если за этим гнаться, сам себя растеряешь. Об отказе не жалею.

О чём жалею? Что уехал из Голландии. В том возрасте я попал в Центральную Европу, где ментальность у людей совершенно иная. Они холодные люди, неохотно помогают, достаточно закрытые. При этом там много крутых вещей, которые я бы хотел видеть у нас в стране. Например, второй официальный язык — английский. Я пытался убегать от трудностей, нежели пытаться их преодолевать», — сказал Смолов в интервью. 0