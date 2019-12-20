Эмери: Верю в то, что назначение Артеты — это хорошее решение

Экс-наставник «Арсенала»прокомментировал назначениена пост главного тренера лондонского клуба.

Бвший ассистент Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» заключил контракт на три с половиной года.

«Микель по-настоящему готов к следующему прыжку. Он уже был в "Арсенале" в качестве игрока.

Ему знакома премьер-лига, и он работал у Пепа Гвардиолы. Верю в то, что это хорошее решение, и хочу, чтобы это так и оказалось.

Что касается меня, то разные клубы проявляли интерес (включая "Эвертон"), но я всем отказал, поскольку мне нужно отдышаться.

Сейчас пришло время отдохнуть. Собраться с мыслями и проанализировать ошибки», — сказал Эмери в интервью ВВС.

В «Арсенале» Эмери проработал с лета 2018 года, по конец ноября нынешнего. 0