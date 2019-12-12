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    Зидан: «Реал» заслужил три очка в игре с «Брюгге»

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги гостевой встречи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (3:1).

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    «Полагаю, мы заслуживали три очка, поскольку показали очень высокую эффективность в игре у чужих ворот. У "Брюгге" были свои яркие моменты, но во втором тайме мы были хозяевами положения. Я доволен парнями, которых выбрал на эту игру. Доволен тем, что они показали.

    Я впечатлен голами Винисиуса и Родриго, но еще больше меня восторгает то, как они провели этот матч в целом. У Йовича нет проблем со здоровьем. Я знаю, что ему надо играть больше, но сейчас его задача понять, в какой ситуации он оказался и продолжать усердно работать», — цитирует Зидана пресс-служба УЕФА.

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