Зидан: «Реал» заслужил три очка в игре с «Брюгге»

Главный тренер «Реала»подвел итоги гостевой встречи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (3:1).

«Полагаю, мы заслуживали три очка, поскольку показали очень высокую эффективность в игре у чужих ворот. У "Брюгге" были свои яркие моменты, но во втором тайме мы были хозяевами положения. Я доволен парнями, которых выбрал на эту игру. Доволен тем, что они показали.

Я впечатлен голами Винисиуса и Родриго, но еще больше меня восторгает то, как они провели этот матч в целом. У Йовича нет проблем со здоровьем. Я знаю, что ему надо играть больше, но сейчас его задача понять, в какой ситуации он оказался и продолжать усердно работать», — цитирует Зидана пресс-служба УЕФА.

«Реал» набрал 8 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Брюгге» с тремя пунктами проходит в Лигу Европы. 0