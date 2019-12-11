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    Меньщиков покинул пост главного тренера «Ротора»

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    «Ротор» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Игорем Меньщиковым.

    Игорь Меньщиков
    Игорь Меньщиков

    Об это сообщил официальный сайт «Ротора».

    Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Меньщиков продолжит карьеру в другом клубе.

    «Мне поступило серьезное предложение от другой команды. Все взвесив, решил уйти. Благодарю болельщиков, руководство клуба, тренерский и административный штаб, команду за профессионализм и проделанную работу. Не сомневаюсь, что Волгоград будет в премьер-лиге. Только "Ротор", только победа!», — сказал тренер.

    Отметим, что «Ротор» занимает первое место в ФНЛ. 0

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