Меньщиков покинул пост главного тренера «Ротора»

объявил о расторжении контракта с главным тренером команды

Об это сообщил официальный сайт «Ротора».

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Меньщиков продолжит карьеру в другом клубе.

«Мне поступило серьезное предложение от другой команды. Все взвесив, решил уйти. Благодарю болельщиков, руководство клуба, тренерский и административный штаб, команду за профессионализм и проделанную работу. Не сомневаюсь, что Волгоград будет в премьер-лиге. Только "Ротор", только победа!», — сказал тренер.

Отметим, что «Ротор» занимает первое место в ФНЛ. 0