Меньщиков покинул пост главного тренера «Ротора»

Игорь Меньщиков
«Ротор»
Об это сообщил официальный сайт «Ротора».
Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Меньщиков продолжит карьеру в другом клубе.
«Мне поступило серьезное предложение от другой команды. Все взвесив, решил уйти. Благодарю болельщиков, руководство клуба, тренерский и административный штаб, команду за профессионализм и проделанную работу. Не сомневаюсь, что Волгоград будет в премьер-лиге. Только "Ротор", только победа!», — сказал тренер.
Отметим, что «Ротор» занимает первое место в ФНЛ. 0