«Ростов» продлил контракты с восемью воспитанниками

На официальном сайтесообщили о том, что клуб продлил контракты с восемью молодыми футболистами, которые являются воспитанниками «сельмашей».

Речь идет о таких именах как Руслан Безруков, Кристиан Вербицкий, Александр Гапечкин, Даниил Хромов, Кирилл Гирнык, Андрей Лангович, Павел Горелов и Никита Каштан.

«Символично, что такое событие происходит во Всемирный день футбола. Развитие академии — одна из приоритетных задач для нас, а недавняя победа в первенстве России среди игроков 2002 г.р., добытая в том числе вашими усилиями, показывает, что мы на правильном пути. Надеюсь, вы и дальше с гордостью будете носить футболку родного клуба», — цитирует пресс-служба «Ростова президента клуба Арташеса Арутюнянца. 0