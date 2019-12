Месси и Пике не сыграют против «Интера»

Каталонскаяопубликовала список игроков, которые примут участие в матче Лиги чемпионов против миланского

В этом списке нет Лионеля Месси и Жерара Пике. Представители тренерского штаба дали футболистам отдохнуть, так как «каталонцы» уже обеспечили себе выход из группы.

Таким образом, заявка команды выглядит следующим образом: тер Штеген, Нету, Пенья, Фирпо, Лангле, Ваге, Тодибо, Умтити, Араухо, Морер, Ракитич, Аленья, де Йонг, Пуч, Видаль, Гризманн, Перес, Суарес, Дембеле, Фати.

