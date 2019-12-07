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    Гинер: Егоров сегодня же обязан написать заявление об отставке

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    Руководитель московского ЦСКА Евгений Гинер жестко раскритиковал работу судейского корпуса в рамках матча 19 тура РПЛ между его командой и «Краснодаром».

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Беспредел требует наказания. Очень рад, что Ашот Рафаэлович стал председателем судейского комитета РФС. Но констатирую и другое: господин Егоров довёл наше судейство до крайней точки. Не знаю, деньги он берёт или получает указания. Может, мы кому-то мешаем — опять же, не знаю. Но если это судейство, тогда нам в футбол в этой стране играть не стоит. Это просто издевательство, насмешка над здравым смыслом. Если у нас воспитываются такие арбитры и господин Егоров их ставит, не знаю, что тут сказать… Вся страна всё видела. Нам в таком случае не стоит развивать футбол, ждать чего-то на чемпионате Европы. Смысл?

    В работе судейской бригады на матче "Краснодар" — ЦСКА я вижу беспредел. Это наиболее точное слово. Выход? Думаю, господин Егоров прямо сегодня обязан — именно обязан, а не должен — написать заявление об отставке с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС. А Ашот Рафаэлович должен поменять тех людей, которые сегодня судят. Их надо гнать метлой из нашего футбола.

    Что больше всего убило в этом матче — количество жёлтых карточек или неназначенный пенальти в ворота "Краснодара"? Нет, и то, и другое — это методология. А вот пенальти в наши ворота и характер судейства в этом матче — это беспредел.

    Не то что накипело. Просто считаю, что нам не нужно играть в футбол. Нам нужно перед началом чемпионата распределить места в турнирной таблице. Вот и всё.

    Уверен, Ашот Рафаэлович сделает перемены в руководстве судейским корпусом. Нельзя позволять такой беспредел в нашей стране. И нет, не накипело. Я молчал, не высказывался. Я член исполкома РФС, давно в нашем футболе. Но всему есть мера. Грань, которую пересекать нельзя. А Егоров её пересёк. Таких людей надо сажать в тюрьму. Уверен, он берёт деньги за то, чтобы наши арбитры так судили. Я готов отвечать за свои слова», — заявил Гинер в интервью с «Чемпионатом».

    Напомним, что счет в матче оказался ничейным 1:1. 0

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