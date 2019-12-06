«Зенит» — «Динамо»: счет матча — 3:0, обзор голов

В рамках 19-го тура РПЛв Санкт-Петербурге принимал. Хозяева одержали победу со счетом 3:0.

Все голы в матче были забиты до перерыва.

Уже на 6-й минуте Сердар Азмун вывел «Зенит» вперед, замкнув навес Алексея Сутормина.

На 35-й минуте угловой у ворот «Динамо» завершился точным ударом Бранислава Ивановича.

А в компенсированное ко второму тайму время Артем Дзюба принял мяч на грудь в центре штрафной, развернулся и пробил — мяч залетел в сетку от штанги.

«Зенит» набрал 45 очков и продолжает уверенно лидировать в РПЛ. У «Динамо», которое впервые проиграло под руководством Кирилла Новикова — 24 очка и седьмая позиция.

Отметим, что болельщики с фанатской трибуны «Зенита», а также гостевого сектора покинули стадион в конце первого тайма.