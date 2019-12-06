«Зенит» — «Динамо»: счет матча — 3:0, обзор голов

Игроки «Зенита»
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Все голы в матче были забиты до перерыва.
Уже на 6-й минуте Сердар Азмун вывел «Зенит» вперед, замкнув навес Алексея Сутормина.
На 35-й минуте угловой у ворот «Динамо» завершился точным ударом Бранислава Ивановича.
А в компенсированное ко второму тайму время Артем Дзюба принял мяч на грудь в центре штрафной, развернулся и пробил — мяч залетел в сетку от штанги.
«Зенит» набрал 45 очков и продолжает уверенно лидировать в РПЛ. У «Динамо», которое впервые проиграло под руководством Кирилла Новикова — 24 очка и седьмая позиция.
Отметим, что болельщики с фанатской трибуны «Зенита», а также гостевого сектора покинули стадион в конце первого тайма.
РПЛ. 19-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (3:0)
Голы: Азмун, 6 (1:0). Иванович, 35 (2:0). Дзюба, 45+1 (3:0)«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович (Осорио, 61), Ракицкий, Дуглас Сантос, Сутормин, Барриос (Мусаев, 81), Ерохин, Шатов, Азмун, Дзюба (Краневиттер, 74)«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков (Евгеньев, 74), Ордец, Морозов, Шиманьски, Юсупов (Каборе, 59), Нойштедтер, Филипп, Рауш (Нжи, 57), ИгбунПредупреждения: Шиманьски, 15. Филипп, 22. Ерохин, 26. Юсупов, 41