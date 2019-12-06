ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фредди ЮнгбергБлестящий «Брайтон» и ужасный «Арсенал». «Канониры» остаются в яме
  • 21:31
    • «Локомотив» пропустил четыре безответных мяча в Туле
  • 21:42
    • «Зенит» разгромил московское «Динамо»
  • 14:57
    • «Адмирал» дома разобрался с «Витязем»
  • 14:45
    • Президент UFC подтвердил договоренность с Мейвезером
  • 14:33
    • Трансферный бан «Челси» сокращен
    Все новости спорта

    «Зенит» разгромил московское «Динамо»

    «Зенит» — «Динамо»: счет матча — 3:0, обзор голов

    Футбол РПЛ Футбол России Динамо Зенит Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В рамках 19-го тура РПЛ «Зенит» в Санкт-Петербурге принимал «Динамо». Хозяева одержали победу со счетом 3:0.

    Игроки «Зенита»
    Игроки «Зенита»

    Все голы в матче были забиты до перерыва.

    Уже на 6-й минуте Сердар Азмун вывел «Зенит» вперед, замкнув навес Алексея Сутормина.

    На 35-й минуте угловой у ворот «Динамо» завершился точным ударом Бранислава Ивановича.

    А в компенсированное ко второму тайму время Артем Дзюба принял мяч на грудь в центре штрафной, развернулся и пробил — мяч залетел в сетку от штанги.

    «Зенит» набрал 45 очков и продолжает уверенно лидировать в РПЛ. У «Динамо», которое впервые проиграло под руководством Кирилла Новикова — 24 очка и седьмая позиция.

    Отметим, что болельщики с фанатской трибуны «Зенита», а также гостевого сектора покинули стадион в конце первого тайма.

    РПЛ. 19-й тур
    «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (3:0)
    Голы: Азмун, 6 (1:0). Иванович, 35 (2:0). Дзюба, 45+1 (3:0)«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович (Осорио, 61), Ракицкий, Дуглас Сантос, Сутормин, Барриос (Мусаев, 81), Ерохин, Шатов, Азмун, Дзюба (Краневиттер, 74)«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков (Евгеньев, 74), Ордец, Морозов, Шиманьски, Юсупов (Каборе, 59), Нойштедтер, Филипп, Рауш (Нжи, 57), ИгбунПредупреждения: Шиманьски, 15. Филипп, 22. Ерохин, 26. Юсупов, 41
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Понедельник — день тяжелый. «Краснодару» не удалось выйти на второе место
  • 03/12/2019 в 15:07
    •
  • Прогноз
  • «Тамбов» — «Оренбург»
  • 1.93
  • Завтра в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Милане оппонентам будет не до обороны
  • «Интер» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
  • Сумеет ли ЦСКА обойти «быков» в турнирной таблице?
  • «Краснодар» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Кто победит в манчестерском дерби?
  • «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Манчестер Сити» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» выиграл мерсисайдское дерби, «Ман Сити» разгромил «Бернли», «МЮ» обыграл «Тоттенхэм»Подробности матчей 15-го тура чемпионата Англии по футболу 01:530
  • 18:28
    • Миранчук и Крыховяк в составе на матч с «Арсеналом»
  • 18:22
    • «Зенит» и «Динамо» определили стартовые составы
  • 18:13
    • «Йокерит» на выезде обыграл «Сибирь»
    Жозе Моуринью Футбол «МЮ» — «Тоттенхэм». Моуринью вернулся на «Олд Траффорд» и захромал, Сульшер сохранил работуОбзор СМИ после матча 15-го тура английской Премьер-лиги Вчера в 14:020
  • Экспресс дня

  • Победит ли «Сити» в манкунианском дерби?
  • 2.73
    •
  • 18:36
    • «Марафонбет» — первый в истории титульный партнер «Манчестер Сити»
  • 17:21
    • Погба не сыграет против «Манчестер Сити»
  • 17:12
    • Названы номинанты на звание тренера ноября в АПЛ
    «Сити» отреагировал на неудачу против «Ньюкасла» Футбол «Манчестер Сити» дал сигнал «Ливерпулю»Реакция прессы на матч «Бернли» — «Манчестер Сити» 04/12/2019 в 23:040
  • 16:32
    • Роджерс продлил контракт с «Лестер Сити»
  • 16:22
    • Известны претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в ноябре
  • 10:31
    • «Ювентусу» и «Милану» интересен полузащитник ПСЖ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие