«Ливерпуль» повторил свой рекорд в чемпионате Англии

«Ливерпуль»
globallookpress.com
Для команды Юргена Клоппа эта победа стала 31-й подряд в АПЛ, сообщает Sky Sports. Таким образом, «Ливерпуль» повторил свою победную серию сезона-1987/88. Тогда команда под руководством Кенни Далглиша имела победную серию с мая по март.
«Ливерпуль» остается непобежденным в АПЛ. У команды Клоппа 40 набранных очков из 42 возможных.
Ближайшие преследователи — «Манчестер Сити» и «Лестер» — отстают от «Ливерпуля» на 11 очков, хотя «Лестер» при этом имеет матч в запасе. 0