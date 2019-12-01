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    «Ливерпуль» повторил свой рекорд в чемпионате Англии

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    «Ливерпуль» обыграл «Брайтон» со счетом 2:1 в игре 14-го тура чемпионата Англии.

    «Ливерпуль»
    «Ливерпуль»

    Для команды Юргена Клоппа эта победа стала 31-й подряд в АПЛ, сообщает Sky Sports. Таким образом, «Ливерпуль» повторил свою победную серию сезона-1987/88. Тогда команда под руководством Кенни Далглиша имела победную серию с мая по март.

    «Ливерпуль» остается непобежденным в АПЛ. У команды Клоппа 40 набранных очков из 42 возможных.

    Ближайшие преследователи — «Манчестер Сити» и «Лестер» — отстают от «Ливерпуля» на 11 очков, хотя «Лестер» при этом имеет матч в запасе. 0

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