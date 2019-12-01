Гюнеш: Гордимся, что сборная Турции будет открывать Евро-2020

Главный тренер сборной Турциивысказал свое мнение о жеребьевке финального турнира Евро-2020.

«Прежде всего, все команды в нашей группе — очень успешны. Италия не проиграла в квалификации, Швейцария — очень успешная команда. Игра против Уэльса тоже будет захватывающей. Италия — фаворит, но мы тоже сильны. Я надеюсь, что это будут отличные матчи. Мы хотим побеждать и выйти из группы.

Гордимся, что попали на турнир и будем открывать его матчем против Италии 12 июня. В матчах открытия часто случаются сюрпризы, и я надеюсь, что мы тоже его преподнесем», — цитирует Гюнеша официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на групповой стадии континентального турнира турки сыграет против Италии, Швейцарии и Уэльса. 0