«Тоттенхэм» — «Борнмут»: счет 3:2, обзор голов

выиграл усо счетом 3:2 в матче 14 тура АПЛ. Это вторая победа в чемпионате кряду под руководством

Счет открыл Деле Алли с передачи Сона. Последовала дальняя передача на корейца, который в одно касание сбросил на Алли. Тот в одно касание отправил мяч в сетку.

Позже британец сделал «дубль». Алдервейрелд снова сделал длинный пас, но уже в направлении Алли. Тот навязал борьбу защитникам и удвоил преимущество хозяев.

На 69 минуте Сон сделал второй ассист. Он навесил в штрафную на Сиссоко, который в полете ногой пробил по воротам.

На 73 минуте Уилсон со штрафного отправил мяч в верхний угол ворот «шпор». На шестой добавленной минуте игрок сделал «дубль», пробив отскочивший к нему мяч в пределах штрафной.

«Тоттенхэм» поднялся на 5 место и набрал 20 очков. «Борнмут» 12-й с 16 очками.