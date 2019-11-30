«Тоттенхэм» — «Борнмут»: счет 3:2, обзор голов

Жозе Моуринью и Деле Алли
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Счет открыл Деле Алли с передачи Сона. Последовала дальняя передача на корейца, который в одно касание сбросил на Алли. Тот в одно касание отправил мяч в сетку.
Позже британец сделал «дубль». Алдервейрелд снова сделал длинный пас, но уже в направлении Алли. Тот навязал борьбу защитникам и удвоил преимущество хозяев.
На 69 минуте Сон сделал второй ассист. Он навесил в штрафную на Сиссоко, который в полете ногой пробил по воротам.
На 73 минуте Уилсон со штрафного отправил мяч в верхний угол ворот «шпор». На шестой добавленной минуте игрок сделал «дубль», пробив отскочивший к нему мяч в пределах штрафной.
«Тоттенхэм» поднялся на 5 место и набрал 20 очков. «Борнмут» 12-й с 16 очками.
АПЛ. 14 тур
«Тоттенхэм» — «Борнмут»
Голы: 1:0 — 21 Алли, 2:0 — 50 Алли, 3:0 — 69 Сиссоко, 3:1 — 73 Уилсон, 3:2 — 90 Уилсон«Тоттенхэм»: Гассанига, Вертонген, Санчес, Алдервейрелд, Орье, Дайер, Сиссоко, Ндомбеле (Лукас Моура, 74), Алли (Уинкс, 90), Сон Хын Мин (Ло Чельсо, 88), Кейн«Борнмут»: Рэмсдейл, Рико, Кук, Аке, Стэйси, Фрэйзер (Уилсон, 63), Лерма, Кук (Гослинг, 74), Данджума, Соланке, УилсонПредупреждения: Рико (67), Лерма (90)