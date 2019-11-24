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    «Атлетик» на выезде одолел «Осасуну»

    «Осасуна» — «Атлетик»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Атлетик» в выездном матче 14-го тура испанской Примеры одержал победу над «Осасуной» — 2:1.

    Иньяки Уильямс
    Иньяки Уильямс

    Гости вышли вперед на 21-й минуте, когда результативный удар нанес Иньяки Уильямс.

    Памплонцы отыгрались на 76-й минуте усилиями Луиса Авилы. Впрочем, еще через три минуты Кенан Кодро вернул команде из Бильбао минимальный перевес, который продержался до финального свистка.

    Примера. 14-й тур
    «Осасуна» — «Атлетик» — 1:2 (0:1)
    Голы: 0:1 — 21 Уильямс, 1:1 — 76 Чими Авила, 1:2 — 79 Кодро«Осасуна»: Эррера, Лильо Кастельяно, Эступиньян, Ронкалья, Давид Гарсия, Брашанац (Иньиго Перес, 78), Мерида, Чими Авила, Рубен Гарсия (Кардона, 71), Вильяр (Адриан, 72), Роберто Торрес«Атлетик»: Унаи Симон, Мартинес, Капа, Йерай Альварес, Берчиче, Унаи Лопес (Сан Хосе, 64), Сансет (Лекуэ, 74), Рауль Гарсия (Кодро, 46), Дани Гарсия, Кордоба, УильямсПредупреждения: Чими Авила (2), Брашанац (32), Лильо Кастельяно (48), Кордоба (52), Рубен Гарсия (57), Уильямс (58), Берчиче (61)

    В турнирной таблице Примеры «Атлетик» занимает пятое место (23 очка), а «Осасуна» — 11-е (19 очков). 0

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