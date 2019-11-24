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    Дзагоев остался в запасе ЦСКА на матч с «Крыльями Советов»

    ЦСКА — «Крылья Советов»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны составы ЦСКА и «Крыльев Советов» на матч 17-го тура чемпионата России.

    Алан Дзагоев
    Алан Дзагоев

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Кучаев, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

    Запасные: Помазун, Тороп, Щенников, Шарлия, Набабкин, Дзагоев, Ахметов, Тикнизян, Бийол, Лукас Сантос, Нисимура.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Бурлак, Чернов, Гацкан, Тимофеев, Зиньковский, Гынсарь, Соболев, Радонич.

    Запасные: Овсянников, Чичерин, Лысцов, Кабутов, Терехов, Киселев, Смирнов, Голенков.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение ЦСКА. Коэффициент на его победу — 1.45, на ничью — 4.90, тогда как на успех «Крыльев» — 9.00.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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