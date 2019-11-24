ЦСКА — «Крылья Советов»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны составына матч 17-го тура чемпионата России.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Кучаев, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Щенников, Шарлия, Набабкин, Дзагоев, Ахметов, Тикнизян, Бийол, Лукас Сантос, Нисимура.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Бурлак, Чернов, Гацкан, Тимофеев, Зиньковский, Гынсарь, Соболев, Радонич.

Запасные: Овсянников, Чичерин, Лысцов, Кабутов, Терехов, Киселев, Смирнов, Голенков.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение ЦСКА. Коэффициент на его победу — 1.45, на ничью — 4.90, тогда как на успех «Крыльев» — 9.00.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0