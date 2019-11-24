ЦСКА — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч чемпионата России 24 ноября 2019 года

В 17 туре российской Премьер-лиги московский ЦСКА 24 ноября на своем поле сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Стартовый свисток будет дан в 19:00 по мск. Прогноз на ЦСКА — «Крылья Советов».

ЦСКА

После 16 матчей московские «армейцы» идут в турнирной таблице на четвертой позиции, имеет на своем счету 30 баллов, отставая от лидера на шесть пунктов.

После поражения от московского «Динамо» в конце октября со счетом 0:1, «красно-синие» провели четыре встречи, из которых две выиграл при двух ничейных исходах.

Разошлись миром с «Зенитом» (1:1) в Санкт-Петербурге и венгерским «Ференцварошем» (0:0) в Будапеште в матче ЛЕ, обыграли на своем поле «Уфу» (1:0) в Кубке России и в гостях «Сочи» (3:2) в РПЛ.

Семь домашних встреч в текущем розыгрыше чемпионата России принесли ЦСКА четыре победы, одну ничью и два поражения, разница мячей — 10:5.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» перед 17 туром находятся в турнирной таблице РПЛ на 12-й позиции, с 18 баллами в своей копилке, опережая опасную зону всего лишь на один пункт.

«Волжане» не могут победить в трех поединках кряду, проиграв в этот период в двух встречах и раз закончив матч мировым исходом.

Поражения по 0:2 состоялись от «Зенита» на своей арене и «Спартака» в Москве, ничейный результат пришелся на домашнюю встречу с казанским «Рубином» — 0:0.

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В восьми гостевых играх РПЛ-2019/20 «Крылышки» добыли три виктории, один ничейный результат и четыре поражения, разница забитых и пропущенных — 10:11.

В первом круге самарцы дома обыграл «армейцев» со счетом 2:0. В прошлом чемпионате ЦСКА в Москве разгромил «Крылышки» (6:0), в Самаре была ничья — 0:0.

Прогноз на ЦСКА — «Крылья Советов»

Прогнозируем, что ЦСКА возьмет реванш у «Крылышек» за поражение в первом круге и продолжит вести борьбу за топ-3. 0