«Вест Хэм» — «Тоттенхэм»: счет 2:3, обзор голов

На 36 минуте Сон, получив передачу от Деле Алли, финтов пробросил мяч себе на ход и сильно пробил левой ногой. Чуть позже Алли начал очередную голевую атаку «шпор». Сон прорвался по левому флангу и прострелил на дальнюю штангу, где передачу замкнул Лукас.
В начале второго тайма Кейн утроил преимущество своей команды ударом головой.
В составе «Вест Хэма» забивали Антонио и Огбонна. Первый эффектно движением корпуса убрал защитника и пробил в правый от вратаря угол. Огбонна подраил надежду «молоткам» после подачи с углового в исполнении Снодграсса.
АПЛ. 13 тур
«Вест Хэм» — «Тоттенхэм» — 2:3
Голы: 36 Сон Хын Мин, 0:2 — 43 Лукас Моура, 0:3 — 49 Кейн, 1:3 — 73 Антонио, 2:3 — 90 Огбонна«Вест Хэм»: Роберто, Крессуэлл, Огбонна, Диоп (Санчес, 64), Фредерикс, Нобл, Фелипе Андерсон (Антонио, 46), Райс, Снодграсс, Ярмоленко (Форнальс, 56), Аллер«Тоттенхэм»: Гассанига, Дэвис (Роуз, 75), Санчес, Орье, Алдервейрелд, Алли (Эриксен, 79), Уинкс, Лукас Моура (Сиссоко, 82), Дайер, Сон Хын Мин, КейнПредупреждения: Диоп (11), Фредерикс (39), Дэвис (70), Кейн (87), Снодграсс (87)