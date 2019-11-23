«Вест Хэм» — «Тоттенхэм»: счет 2:3, обзор голов

В матче 13 тура английской Премьер-лигиобыграл в дерби. Таким образом,добыл первую победу в дебютном поединке на посту главного тренера «шпор».

На 36 минуте Сон, получив передачу от Деле Алли, финтов пробросил мяч себе на ход и сильно пробил левой ногой. Чуть позже Алли начал очередную голевую атаку «шпор». Сон прорвался по левому флангу и прострелил на дальнюю штангу, где передачу замкнул Лукас.

В начале второго тайма Кейн утроил преимущество своей команды ударом головой.

В составе «Вест Хэма» забивали Антонио и Огбонна. Первый эффектно движением корпуса убрал защитника и пробил в правый от вратаря угол. Огбонна подраил надежду «молоткам» после подачи с углового в исполнении Снодграсса.