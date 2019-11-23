Карпин назвал второй пенальти в ворота «Ростова» смешным

Валерий Карпин
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«В первом тайме мы создали больше моментов. Во втором играли не так активно в атаке, но в обороне действовали нормально. Не вспомню опасных моментов у наших ворот, когда Бабурину пришлось бы вступить в игру. У меня нет никаких претензий к команде.
Второй пенальти в наши ворота? Не хочу комментировать судейство, не вижу смысла. Мы посмотрели в раздевалке момент назначения второго пенальти "Динамо", на поле даже их игроки смеялись.
Шомуродов не забивает уже несколько матчей? Такое бывает у всех нападающих. Сегодня было три шанса, но он не забил. А иногда он забивает два, имея полумоменты. Я доверяю Элдору», — приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова». 0