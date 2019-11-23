Карпин назвал второй пенальти в ворота «Ростова» смешным

Главный тренер «Ростова»подвел итоги матча 17-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

«В первом тайме мы создали больше моментов. Во втором играли не так активно в атаке, но в обороне действовали нормально. Не вспомню опасных моментов у наших ворот, когда Бабурину пришлось бы вступить в игру. У меня нет никаких претензий к команде.

Второй пенальти в наши ворота? Не хочу комментировать судейство, не вижу смысла. Мы посмотрели в раздевалке момент назначения второго пенальти "Динамо", на поле даже их игроки смеялись.

Шомуродов не забивает уже несколько матчей? Такое бывает у всех нападающих. Сегодня было три шанса, но он не забил. А иногда он забивает два, имея полумоменты. Я доверяю Элдору», — приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова». 0