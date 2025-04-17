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    «МЮ» и «Лион» обменяются голами, «Фиорентина» снова одолеет «Целе»

    Экспресс дня 17 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 17 апреля
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    Рубен Аморим
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в Лиге Европы и в Лиге конференций На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Фиорентина» — «Целе»

    Футбол. Лига конференций

    «Фиорентина» добилась успеха в первой встрече. Команда обыграла «Целе» со счетом 2:1. У итальянского клуба отличились Лука Раньери и Роландо Мандрагора.

    Итальянскому клубу нужно не растерять преимущество в ответном поединке. Безусловно, «фиалки» сосредоточатся на обороне и постараются не пропустить. Сработает ли такая тактика?

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    • «Целе» в чемпионате Словении находится на 4-й позиции. Клуб нацелен в следующем сезоне снова попасть в еврокубки. Но для этого нужно прибавить на финише чемпионата.

    Букмекеры не верят в успех гостей. Если «Целе» проиграл дома, то, скорее всего, уступит и в гостях. Высока вероятность, что «Фиорентина» добьется еще одной виктории.

    Ставка: Победа «Фиорентины» за 1.40.

    «Челси» — «Легия»

    Футбол. Лига конференций

    «Челси» в первой встрече легко победил. Команда забила в ворота соперника три безответных гола. Вряд ли в ответном поединке стоит ждать сенсацию.

    Прогнозы и ставки на футбол

    На выходных «Челси» расстроил фанатов в противостоянии с «Ипсвичем» в АПЛ. Фаворит сыграл вничью, хотя был близок к поражению. Встреча завершилась со счетом 2:2. Болельщики синих очень сильно рассчитывают на победу в ближайшем матче.

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    • «Легия» в чемпионате Польши находится на пятом месте. Клуб набрал 44 очка по итогам 28 игр. У «Легии» 12 побед, 8 ничьих и 8 поражений. Разница мячей составляет 50-37.

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    С 6 апреля «Легия» не побеждает. У команды двухматчевая проигрышная серия. Удастся ли «Легии» исправить ситуацию? В Лондоне будет очень сложно рассчитывать на положительный результат.

    Ставка: ТБ 3 за 1.53.

    «Манчестер Юнайтед» — «Лион»

    Футбол. Лига Европы

    «Манчестер Юнайтед» в текущем месяце находится в кризисе. В апреле команда еще ни разу не победила. У манкунианцев были две ничьи и два поражения.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Последний раз «МЮ» выигрывал 16 марта. Тогда клуб в гостях разгромил «Лестер» со счетом 3:0. В чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» располагается чересчур низко. Команда находится на 14-м месте, набрав 38 очков.

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    • «Лиону» в первом поединке не удалось победить. Встреча закончилась вничью 2:2. На «Олд Траффорд» французский клуб является андердогом. Но, учитывая отвратительную форму «МЮ», «Лион» вполне может рассчитывать на успех.

    В чемпионате Франции дела у «Лиона» идут неплохо. Клуб борется за попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Сейчас «ткачи» находятся на 4-й позиции в таблице Лиги 1, записав в актив 51 очко по итогам 29 встреч.

    Ставка: Обе забьют за 1.61.

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