В очередном экспрессе рассмотрим матчи в Лиге Европы и в Лиге конференций На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Фиорентина» — «Целе»

Футбол. Лига конференций

«Фиорентина» добилась успеха в первой встрече. Команда обыграла «Целе» со счетом 2:1. У итальянского клуба отличились Лука Раньери и Роландо Мандрагора.

Итальянскому клубу нужно не растерять преимущество в ответном поединке. Безусловно, «фиалки» сосредоточатся на обороне и постараются не пропустить. Сработает ли такая тактика?

«Целе» в чемпионате Словении находится на 4-й позиции. Клуб нацелен в следующем сезоне снова попасть в еврокубки. Но для этого нужно прибавить на финише чемпионата.

Букмекеры не верят в успех гостей. Если «Целе» проиграл дома, то, скорее всего, уступит и в гостях. Высока вероятность, что «Фиорентина» добьется еще одной виктории.

Ставка: Победа «Фиорентины» за 1.40.

«Челси» — «Легия»

Футбол. Лига конференций

«Челси» в первой встрече легко победил. Команда забила в ворота соперника три безответных гола. Вряд ли в ответном поединке стоит ждать сенсацию.

Прогнозы и ставки на футбол

На выходных «Челси» расстроил фанатов в противостоянии с «Ипсвичем» в АПЛ. Фаворит сыграл вничью, хотя был близок к поражению. Встреча завершилась со счетом 2:2. Болельщики синих очень сильно рассчитывают на победу в ближайшем матче.

«Легия» в чемпионате Польши находится на пятом месте. Клуб набрал 44 очка по итогам 28 игр. У «Легии» 12 побед, 8 ничьих и 8 поражений. Разница мячей составляет 50-37.

С 6 апреля «Легия» не побеждает. У команды двухматчевая проигрышная серия. Удастся ли «Легии» исправить ситуацию? В Лондоне будет очень сложно рассчитывать на положительный результат.

Ставка: ТБ 3 за 1.53.

«Манчестер Юнайтед» — «Лион»

Футбол. Лига Европы

«Манчестер Юнайтед» в текущем месяце находится в кризисе. В апреле команда еще ни разу не победила. У манкунианцев были две ничьи и два поражения.

Календарь и таблица Лиги Европы

Последний раз «МЮ» выигрывал 16 марта. Тогда клуб в гостях разгромил «Лестер» со счетом 3:0. В чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» располагается чересчур низко. Команда находится на 14-м месте, набрав 38 очков.

«Лиону» в первом поединке не удалось победить. Встреча закончилась вничью 2:2. На «Олд Траффорд» французский клуб является андердогом. Но, учитывая отвратительную форму «МЮ», «Лион» вполне может рассчитывать на успех.

В чемпионате Франции дела у «Лиона» идут неплохо. Клуб борется за попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Сейчас «ткачи» находятся на 4-й позиции в таблице Лиги 1, записав в актив 51 очко по итогам 29 встреч.

Ставка: Обе забьют за 1.61.