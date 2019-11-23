«Динамо» — «Ростов»: счет 2:1, обзор голов

В 17 туре РПЛ московское «Динамо» на последних минутах матча вырвало победу у «Ростова». «Дубль» на счету Филиппа.

«Ростов» вышел вперед первым. После обрезки «динамовцев» Байрамян начал атаку гостей, отпасовав на Ионова, а тот отправил мяч на дальнюю штангу, где передачу замкнул Попов.

Затем начался бенефис Филиппа. Немец дважды отметился с пенальти. Сначала он забил на 33 минуте, а затем на 90-й.

На 9 минуте добавленного времени не реализовал пенальти Ионов.

«Ростов» продолжает терять очки, но держит третье место. «Динамо» на 7 месте с 21 баллов в активе.