«Динамо» — «Ростов»: счет 2:1, обзор голов

Валерий Карпин
globallookpress.com
«Ростов» вышел вперед первым. После обрезки «динамовцев» Байрамян начал атаку гостей, отпасовав на Ионова, а тот отправил мяч на дальнюю штангу, где передачу замкнул Попов.
Затем начался бенефис Филиппа. Немец дважды отметился с пенальти. Сначала он забил на 33 минуте, а затем на 90-й.
На 9 минуте добавленного времени не реализовал пенальти Ионов.
«Ростов» продолжает терять очки, но держит третье место. «Динамо» на 7 месте с 21 баллов в активе.
РПЛ. 17 тур
«Динамо» — «Ростов» — 2:1
Голы: 0:1 — 13 Попов, 1:1 — 33, пенальти Филипп, 2:1 — 90, пенальти Филипп«Динамо»: Шунин, Рауш, Плиев (Паршивлюк, 38), Рыков, Евгеньев (Шуньич, 72), Юсупов, Нойштедтер, Шиманьски, Морозов, Филипп, Игбоун (Н`Жи, 81)«Ростов»: Бабурин, Чистяков, Козлов, Чернов, Хаджикадунич, Норманн, Попов, Глебов (Зайнутдинов, 59), Байрамян (Долгов, 90), Ионов, ШомуродовПредупреждения: Хаджикадунич (2), Шиманьски (60), Нойштедтер (90)