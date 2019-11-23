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    «Дубль» Филиппа принес «Динамо» победу над «Ростовом»

    «Динамо» — «Ростов»: счет 2:1, обзор голов

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    В 17 туре РПЛ московское «Динамо» на последних минутах матча вырвало победу у «Ростова». «Дубль» на счету Филиппа.

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    «Ростов» вышел вперед первым. После обрезки «динамовцев» Байрамян начал атаку гостей, отпасовав на Ионова, а тот отправил мяч на дальнюю штангу, где передачу замкнул Попов.

    Затем начался бенефис Филиппа. Немец дважды отметился с пенальти. Сначала он забил на 33 минуте, а затем на 90-й.

    На 9 минуте добавленного времени не реализовал пенальти Ионов.

    «Ростов» продолжает терять очки, но держит третье место. «Динамо» на 7 месте с 21 баллов в активе.

    РПЛ. 17 тур
    «Динамо» — «Ростов» — 2:1
    Голы: 0:1 — 13 Попов, 1:1 — 33, пенальти Филипп, 2:1 — 90, пенальти Филипп«Динамо»: Шунин, Рауш, Плиев (Паршивлюк, 38), Рыков, Евгеньев (Шуньич, 72), Юсупов, Нойштедтер, Шиманьски, Морозов, Филипп, Игбоун (Н`Жи, 81)«Ростов»: Бабурин, Чистяков, Козлов, Чернов, Хаджикадунич, Норманн, Попов, Глебов (Зайнутдинов, 59), Байрамян (Долгов, 90), Ионов, ШомуродовПредупреждения: Хаджикадунич (2), Шиманьски (60), Нойштедтер (90)
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