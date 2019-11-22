Дриусси: Не могу поверить, что Кокорин провел год без футбола

«Кокорин и Малком — это очень качественные футболисты, которые усилят команду.
Но вообще, думаю, что мне в следующем году будет тяжелее пробиться в основу, потому что в команде будет еще больше сильных игроков.
Но, с другой стороны, будет здоровая конкуренция. Я только за, потому что она мотивирует работать на пределе, показывать все, на что способен, и доказывать, что ты лучший и достоин попадания в стартовый состав.
Для меня Кокорин просто топ! Великолепный игрок. Один из лучших, кого я видел в России.
Когда смотрю, как он работает на тренировках, не могу поверить, что он провел год без футбола. У него отличный ритм и хорошая форма», — отметил Дриусси в интервью Sport24.
Матч 17-го тура РПЛ «Рубин» — «Зенит» состоится в Казани в субботу 23 ноября. 0