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    «Яндекс» и Rambler Group будут претендовать на трансляцию Лиги чемпионов

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    «Яндекс» и Rambler Group могут стать конкурентами «Газпром-Медиа» в переговорах за право получить права на трансляцию матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, начиная с сезона-2021/22.

    «Яндекс» и Rambler Group будут претендовать на трансляцию Лиги чемпионов
    «Яндекс» и Rambler Group будут претендовать на трансляцию Лиги чемпионов

    Об этом информируют три источника, близких к обеим компаниям.

    Представители «Яндекса» и Rambler Group отказались от комментариев. В УЕФА также пока не дали никаких заявлений сообщив, что информация об этом появится на сайте ассоциации.

    Отмечается, что сумма сделки, включающая права на трансляцию всех футбольных еврокубков на три года, может составить 200 млн евро. В числе претендентов на это право значится онлайн-кинотеатр ivi, который уже купил у «Газпром-медиа» права на трансляции футбольных турниров в текущем цикле.

    Напомним, сейчас права на трансляцию Лиги чемпионов и Лиги Европы в России принадлежат ГПМ — турниры показывает «Матч ТВ». Права у компании действуют по сезон 2020/21 года. С сезона 2021/22 УЕФА будет проводить и Лигу конференций. 0

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