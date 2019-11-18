Лунадеи: Россияне очень сильны, но мы постараемся сделать все возможное

Полузащитник сборной Сан-Мариноподелился своими ожиданиями от матча отбора Евро-2020 с командой России.

Первый матч команд прошел 8 июня в Саранске и завершился крупной победой россиян со счетом 9:0.

«Мы хорошо понимаем, что это будет сложный матч. Россияне очень сильны, но мы постараемся сделать все возможное.

Конечно, между нашими командами большая разница, это будет для нас вызовом», — заявил сан-маринский футболист ТАСС.

Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Сан-Марино — Россия состоится во вторник, 19 ноября. Начало — в 22:45 (мск).

Отметим, что сборная России уже гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы.

После девяти игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. У Сан-Марино 0 очков и разница мячей 1:46. 0