Азербайджан — Уэльс: счет 0:2, обзор голов

Сборнаяна выезде забила в воротадва безответных мяча. Все голы были забиты в первой половине встречи.

В составе валлийцев забивали Мур и Уилсон. Футболисты отметились на 10 и 34 минутах соответственно.

После этого результата Уэльс набрал 11 очков и занял 3 позицию. Азербайджан на последней строчке с одним баллом в активе.