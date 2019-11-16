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    Сборная Уэльса на выезде обыграла команду Азербайджана

    Азербайджан — Уэльс: счет 0:2, обзор голов

    Футбол Евро-2020 Сборная Азербайджана Сборная Уэльса Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Сборная Уэльса на выезде забила в ворота Азербайджана два безответных мяча. Все голы были забиты в первой половине встречи.

    Гарет Бэйл
    Гарет Бэйл

    В составе валлийцев забивали Мур и Уилсон. Футболисты отметились на 10 и 34 минутах соответственно.

    После этого результата Уэльс набрал 11 очков и занял 3 позицию. Азербайджан на последней строчке с одним баллом в активе.

    Евро-2020. квалификация
    Азербайджан — Уэльс
    Голы: 0:1 — 10 Мур, 0:2 — 34 УилсонАзербайджан: Балаев, Гусейнов, Мустафазаде, Пашаев, Кривоцюк (Халилзаде, 46), Рахимов, Гараев, Ришард, Абдуллаев (Рамазанов, 64), Шейдаев, Назаров (Гусейнов, 82)Уэльс: Хеннесси, Ампаду (Волкс, 87), Дэвис, Локьер, Робертс, Джеймс (Матондо, 82), Уилсон, Бэйл (Рэмзи, 60), Моррелл, Мифем, МурПредупреждения: Ампаду (14), Назаров (40), Шейдаев (68), Моррелл (81), Рахимов (89), Уилсон (89), Гусейнов (89), Матондо (90)
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