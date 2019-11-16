Азербайджан — Уэльс: счет 0:2, обзор голов

В составе валлийцев забивали Мур и Уилсон. Футболисты отметились на 10 и 34 минутах соответственно.
После этого результата Уэльс набрал 11 очков и занял 3 позицию. Азербайджан на последней строчке с одним баллом в активе.
Евро-2020. квалификация
Азербайджан — Уэльс
Голы: 0:1 — 10 Мур, 0:2 — 34 УилсонАзербайджан: Балаев, Гусейнов, Мустафазаде, Пашаев, Кривоцюк (Халилзаде, 46), Рахимов, Гараев, Ришард, Абдуллаев (Рамазанов, 64), Шейдаев, Назаров (Гусейнов, 82)Уэльс: Хеннесси, Ампаду (Волкс, 87), Дэвис, Локьер, Робертс, Джеймс (Матондо, 82), Уилсон, Бэйл (Рэмзи, 60), Моррелл, Мифем, МурПредупреждения: Ампаду (14), Назаров (40), Шейдаев (68), Моррелл (81), Рахимов (89), Уилсон (89), Гусейнов (89), Матондо (90)