ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гильерме в форме сборной РоссииСборная не в форме. Как поссорились РФС и Adidas
  • 09:44
    • Конте получил анонимное письмо с пулей
  • 08:58
    • «Вашингтон» одолел «Миннесоту», 44 очка Хардена принесли победу «Хьюстону»
  • 08:43
    • Медведев: Опыт стал ключевым фактором в Лондоне
  • 08:13
    • Санчо намерен покинуть «Боруссию» Д
  • 01:21
    • Медведев уступил Звереву на итоговом турнире АТР
    Все новости спорта

    Себальос не хочет возвращаться в «Реал» при Зидане

    Футбол Футбол Испании Примера Реал Мадрид Трансферы Арсенал Футбол Англии Англия. Премьер-лига Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос не хочет возвращаться в «Реал», пока команду возглавляет Зинедин Зидан, передает Daily Mail.

    Дани Себальос
    Дани Себальос

    Себальос уведомил руководство мадридского клуба, что хочет остаться в «Арсенале», который взял его в аренду.

    По данным источника, у 23-летнего игрока напряженные отношения с Зиданом, поэтому он опасается, что не будет получать практики, если вернется в «Реал».

    Мадридцы подписали Себальоса из «Бетиса» в 2017 году за 14 миллионов евро. «Арсенал» пытался выкупить контракт арендованного игрока за 30 миллионов евро, но «Реал» отклонил предложение.

    Тем не менее, лондонцы снова намерены попытаться купить испанца. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 5 — 11 ноября
  • 11/11/2019 в 20:05
    •
  • Прогноз
  • Россия — Бельгия
  • 2.05
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли сборная России реванш за поражение в Брюсселе?
  • Россия — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Германия не заметит сопротивления оппонентов
  • Германия — Белоруссия. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Хорватам необходимо побеждать в Риеке
  • Хорватия — Словакия. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Гавриков отметился дебютной шайбой Хоккей НХЛ. Голы Овечкина, Кузнецова и Гаврикова, «Бостон» прервал серию пораженийОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 ноября 09:290
  • 00:00
    • «Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды
  • 09:57
    • Себальос не хочет возвращаться в «Реал» при Зидане
  • 08:28
    • Месси: Против Бразилии много бегали
    Гарри Кейн Футбол Кейн установил новый рекорд. Оценки игроков сборной Англии и ЧерногорииПодопечные Гарета Саутгейта победили 7:0 и вышли на Евро-2020 Вчера в 17:490
  • Экспресс дня

  • Россия примет Бельгию, Нидерланды и Германия поборются за первое место в группе
  • 3.63
    •
  • 01:56
    • Федун: В матче с Бельгией будем надеяться на чудо
  • 01:46
    • Обрадович: Некоторым игрокам «Фенербахче» не был интересен матч с ЦСКА
  • 01:36
    • Защитник «Спартака» дисквалифицирован за оскорбительные жесты
    Роджер Федерер Теннис Федерер услужил Надалю. Швейцарец взял реванш у Джоковича38-летний ветеран вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP Вчера в 15:110
  • 22:07
    • Благодаря голу Месси Аргентина одолела Бразилию
  • 20:31
    • Надаль победил Циципаса и лишил Медведева шансов выйти в полуфинал
  • 20:22
    • Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие