Венгер рассказал о причинах работы в ФИФА

Бывший главный тренер «Арсенала»ответил на вопрос о том, почему принял предложение занять пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.

«Я хочу поделиться тем, чему я научился, я хочу поделиться своими знаниями об игре, которую я люблю. Возможно, одна из лучших позиция для этого — ФИФА.

Я чувствую, что это та должность, где я помогу футболу развиваться. Надеюсь, и в качественном плане, и в знаниях.

Некоторые из обязанностей будут состоять в том, чтобы способствовать развитию как мужского, так и женского футбола. Это очень важно. В целом я хочу внести свой вклад в усовершенствовании правил», — приводит слова Венгера Independent. 0