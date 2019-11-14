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    Венгер рассказал о причинах работы в ФИФА

    Футбол ФИФА Арсенал Футбол Англии
    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос о том, почему принял предложение занять пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.

    Арсен Венгер
    Арсен Венгер

    «Я хочу поделиться тем, чему я научился, я хочу поделиться своими знаниями об игре, которую я люблю. Возможно, одна из лучших позиция для этого — ФИФА.

    Я чувствую, что это та должность, где я помогу футболу развиваться. Надеюсь, и в качественном плане, и в знаниях.

    Некоторые из обязанностей будут состоять в том, чтобы способствовать развитию как мужского, так и женского футбола. Это очень важно. В целом я хочу внести свой вклад в усовершенствовании правил», — приводит слова Венгера Independent. 0

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