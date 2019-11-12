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    Месси следующим летом примет решение о своем будущем в «Барселоне»

    Футбол Трансферы Футбол Испании Барселона
    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отложил все вопросы, касающиеся продления контракта с клубом, на следующий год.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    По информации Marca, аргентинец не собирается покидать «Камп Ноу» до окончания сезона-2020/21, а решение о дальнейшем пребывании в каталонской команде он примет не ранее лета 2020-го.

    За год до истечения действующего соглашения Месси оценит свое состояние и кондиции, а также перспективы «Барсы». На основе этих факторов футболист решит, стоит ли ему продлевать договор.

    В этом сезоне 32-летний форвард провел в чемпионате Испании семь матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Месси забил 612 голов и сделал 247 голевых передач в 698 матчах за каталонцев. 0

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