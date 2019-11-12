Месси следующим летом примет решение о своем будущем в «Барселоне»

Нападающийотложил все вопросы, касающиеся продления контракта с клубом, на следующий год.

По информации Marca, аргентинец не собирается покидать «Камп Ноу» до окончания сезона-2020/21, а решение о дальнейшем пребывании в каталонской команде он примет не ранее лета 2020-го.

За год до истечения действующего соглашения Месси оценит свое состояние и кондиции, а также перспективы «Барсы». На основе этих факторов футболист решит, стоит ли ему продлевать договор.

В этом сезоне 32-летний форвард провел в чемпионате Испании семь матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Месси забил 612 голов и сделал 247 голевых передач в 698 матчах за каталонцев. 0