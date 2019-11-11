Месси не покинет «Барселону» в ближайшие годы

Президентрассказал, сколько еще будет играть нападающий

«Нет сомнений в том, что Месси все еще молод, все еще силен. Он все еще амбициозен. Конечно, если Лео почувствует себя в силах, все захотят продлить с ним контракт на неопределенный срок. Так что Месси будет играть в течение двух, трех, четырех или пяти лет. Я не сомневаюсь в этом. После того, как Лео завершит свою игровую карьеру, он останется связан с "Барселоной" до конца своей жизни», — цитирует Бертомеу Sky Sports.

В текущем сезоне на счету Месси 7 матчей в чемпионате Испании, в которых он забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи. 0