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    Моуринью добивается трехлетнего контракта с «Баварией»

    Футбол Бавария Футбол Германии
    Экс-наставник «Челси», «Интера», «Реала» и «МЮ» Жозе Моуринью хочет получить работу в «Баварии», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    По его информации, португальский специалист потребовал у чемпиона Германии соглашение на три года — до 2022 года.

    Как отмечает журналист, немецкая сторона пока что обдумывает это предложение. Вероятно, решение по возможному назначению тренера будет принято во время международной паузы в ноябре.

    Ранее СМИ узнали, что «Бавария» также изучает кандидатуры рулевых «Аякса» Эрика тен Хага, ПСЖ Томаса Тухеля.

    Также сообщалось, что мюнхенский клуб отказал в работе экс-рулевому «Арсенала» Арсену Венгеру 0

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