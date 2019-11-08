Моуринью добивается трехлетнего контракта с «Баварией»

Экс-наставникхочет получить работу в, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По его информации, португальский специалист потребовал у чемпиона Германии соглашение на три года — до 2022 года.

Как отмечает журналист, немецкая сторона пока что обдумывает это предложение. Вероятно, решение по возможному назначению тренера будет принято во время международной паузы в ноябре.

Ранее СМИ узнали, что «Бавария» также изучает кандидатуры рулевых «Аякса» Эрика тен Хага, ПСЖ Томаса Тухеля.

Также сообщалось, что мюнхенский клуб отказал в работе экс-рулевому «Арсенала» Арсену Венгеру 0