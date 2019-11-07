InStat внес Алексея Миранчука в топ-3 лучших игроков 4 тура ЛЧ

Алексей Миранчук
«Локомотив»
В тройке лучших кроме Миранчука оказались Бензема (468 баллов), который забил 2 мяча и сделал голевую передачу и Ашраф Хакими (460 баллов), оформивший «дубль» в ворота «Интера».
Российский футболист заработал 417 баллов. Он забил в ворота «Ювентуса». При этом «красно-зеленые» проиграли со счетом 1:2.
В целом за этот сезоне выступлений за «Локомотив» Миранчук отметился 15 голами. Кроме того, полузащитник сделал 2 ассиста.
Лёша Миранчук — в тройке лучших футболистов четвёртого тура группового этапа #ЛигаЧемпионов по версии @InStatFootball 👏🏻 #ЛокоЮве | #ЛигаЧемпионов | #UCL | #FCLMJuve https://t.co/YPBbzpSNPF— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 7 ноября 2019 г.