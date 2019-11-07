InStat внес Алексея Миранчука в топ-3 лучших игроков 4 тура ЛЧ

Полузащитникпопал в топ-3 лучших футболистов четвертого тура Лиги чемпионов по версии InStat. Об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников».

В тройке лучших кроме Миранчука оказались Бензема (468 баллов), который забил 2 мяча и сделал голевую передачу и Ашраф Хакими (460 баллов), оформивший «дубль» в ворота «Интера».

Российский футболист заработал 417 баллов. Он забил в ворота «Ювентуса». При этом «красно-зеленые» проиграли со счетом 1:2.

В целом за этот сезоне выступлений за «Локомотив» Миранчук отметился 15 голами. Кроме того, полузащитник сделал 2 ассиста.

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