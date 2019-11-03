«Лечче» упустил победу над «Сассуло»

В матче 11-го тура серии Ана своем поле сыграл вничью с— 2:2.

Хозяева открыли счет на 18-й минуте, благодаря голу нападающего Джанлуки Лападулы.

На 35-й минуте «Сассуоло» отыгрался благодаря точному удару защитника Йереми Тольяна, но на 42-й минуте хавбек Филиппо Фалько вновь вывел «Лечче» вперед, неотразимо пробив со штрафного.

На 85-й минуте нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди своим ударом сравнял счет.

В другом матче тура «Удинезе» вырвал победу у «Дженоа» на выезде — 1:3.

На гол Горана Пандева на 22-й минуте гости ответили забитым мячом в исполнении Родриго Де Пауля (32-я минута).

Победным стал мяч Кена Сема на 87-й минуте игры. В компенсированное к матчу время Кевин Лазанья установил окончательный результат.

«Удинезе» с 13 очками переместился на 12-е место в таблице серии А. «Дженоа» с 8 очками остался на 17-й позиции.

Еще в одном матче отчетного тура «Верона» одержала домашнюю победу над «Брешией» со счетом 2:1.

Счет открыл гол 18-летнего Эдди Сальседо Моры на 56-й минуте игры, а на 81-й минуте Маттео Пессина закрепил успех веронцев.

На 85-й минуте форвард «Брешии» Марио Балотелли забил гол престижа.

«Верона» с 15 очками вышла на 9-е место в турнирной таблице. «Брешиа» с 7 очками осталась в зоне вылета на 18-й позиции. 0