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    Кучаев: Ничья с «Зенитом» добавит ЦСКА уверенности в собственных силах

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    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев — о матче 15-го тура российской Премьер-лиги с «Зенитом» (1:1).

    Константин Кучаев
    Константин Кучаев

    «Учитывая, что почти целый тайм мы играли в меньшинстве, ничья, наверное, неплохой итог. Понятно, после удаления пришлось перестраиваться и думать прежде всего об обороне.

    Хотя даже в такой ситуации пару раз мы неплохо выбегали в контратаки. Думаю, такая ничья добавит нам уверенности в собственных силах и позитивно скажется в дальнейшем.

    Не сложно ли выходить на замену в таком матче? Любой игрок хочет выходить в стартовом составе, но выбор и решение всегда остаются за главным тренером. Моя же задача — принести максимальную пользу команде за время, которое нахожусь на поле, независимо от того, играю с первых минут или выхожу на замену», — цитирует Кучаева «Чемпионат».

    В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место (33 очка), а ЦСКА — пятое (27 очков). 0

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