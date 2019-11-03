Кучаев: Ничья с «Зенитом» добавит ЦСКА уверенности в собственных силах

Полузащитник— о матче 15-го тура российской Премьер-лиги с(1:1).

«Учитывая, что почти целый тайм мы играли в меньшинстве, ничья, наверное, неплохой итог. Понятно, после удаления пришлось перестраиваться и думать прежде всего об обороне.

Хотя даже в такой ситуации пару раз мы неплохо выбегали в контратаки. Думаю, такая ничья добавит нам уверенности в собственных силах и позитивно скажется в дальнейшем.

Не сложно ли выходить на замену в таком матче? Любой игрок хочет выходить в стартовом составе, но выбор и решение всегда остаются за главным тренером. Моя же задача — принести максимальную пользу команде за время, которое нахожусь на поле, независимо от того, играю с первых минут или выхожу на замену», — цитирует Кучаева «Чемпионат».

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место (33 очка), а ЦСКА — пятое (27 очков). 0