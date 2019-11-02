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    «Уфа» — «Локомотив»: стартовые составы команд

    «Уфа» — «Локомотив»: составы, прогноз, онлайн

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    Тренерский штабы «Уфы» и московского «Локомотива» объявили составы на матч 15-го тура российской Премьер-лиги.

    «Уфа» — «Локомотив»: стартовые составы команд
    «Уфа» — «Локомотив»: стартовые составы команд

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Голубев, Тилль, Бизяк.

    Запасные: Шафинский, Никитин, Терентьев, Табидзе, Йокич, Емельянов, Фольмер, Козлов, Вомбергар.

    «Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Хёведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Эдер.

    Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Магкеев.

    Матч «Уфа» — «Локомотив» состоится 2 ноября. Начало — в 14:00 по мск.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомится здесь. Следить за ходом игры — тут. 0

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