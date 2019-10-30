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    «Урал» в меньшинстве победил «Арсенал» в Кубке России

    «Урал» — «Арсенал»: счет матча 2:2 (5:4), обзор голов

    Футбол Кубок России Футбол России Урал Арсенал Тула
    Екатеринбургский «Урал» в домашнем матче 1/8 финала Кубка России обыграл тульский «Арсенал» — — 2:2 (5:4 — в серии пенальти)

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет на 14-й минуте открыли гости — отличился Георги Костадинов. Николай Димитров на 24-й минуте сравнял счет.

    На 34-й минуте Сергей Ткачёв вновь вывел «Арсенал» вперед, но три минуты спустя Отман Эль-Кабир реализовал пенальти, сравняв счет.

    Дополнительное время встречи завершилось без забитых мячей. В серии пенальти сильнее оказался клуб из Екатеринбурга — 5:4.

    Отметим, что «Урал» одержал победу, играя в меньшинстве с 53-й минуте. С поля был удален Петрус Бумаль.

    В 1/4 финала «Урал» сыграет с победителем пары «Нижний Новгород» — «Шинник».

    Кубок России. 1/8 финала
    «Урал» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула) — 2:2 д.в. (2:2, 0:0, 0:0). Пенальти — 5:4
    Голы: Костадинов, 14 (0:1). Димитров, 24 (1:1). Ткачев, 35 (1:2). Эль-Кабир, 37 — с пенальти (2:2)Серия пенальти: Бауэр — 0:1. Кулаков — 1:1. Альварес — 1:2. Насыров — 1:2 (вратарь). Чаушич — 1:3. Аугустыняк — 2:3. Ткачев — 2:3 (штанга). Меркулов — 3:3. Лесовой — 3:4. Бавин — 4:4. Кангва — 4:4 (вратарь). Ароян — 5:4«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Ароян, Меркулов, Поляков, Аугустыняк, Бумаль, Кулаков, Димитров (Ильин, 64), Эль-Кабир (Бавин, 109), Погребняк (Фидлер, 57), Панюков (Насыров, 84)«Арсенал» (Тула): Шамов, Альварес, Беляев, Григалава, Хагуш (Тудорие, 109), Горбатенко (Бауэр, 93), Ткачев, Ломовицкий (Кангва, 68), Костадинов (Чаушич, 84), Лесовой, ЛуценкоПредупреждения: Эль-Кабир, 30. Хагуш, 36. Погребняк, 39. Ломовицкий, 65. Бауэр, 97. Лесовой, 109. Кулаков, 120Удаление: Бумаль, 54
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