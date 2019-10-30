«Урал» — «Арсенал»: счет матча 2:2 (5:4), обзор голов

Екатеринбургскийв домашнем матче 1/8 финала Кубка России обыграл тульский— — 2:2 (5:4 — в серии пенальти)

Счет на 14-й минуте открыли гости — отличился Георги Костадинов. Николай Димитров на 24-й минуте сравнял счет.

На 34-й минуте Сергей Ткачёв вновь вывел «Арсенал» вперед, но три минуты спустя Отман Эль-Кабир реализовал пенальти, сравняв счет.

Дополнительное время встречи завершилось без забитых мячей. В серии пенальти сильнее оказался клуб из Екатеринбурга — 5:4.

Отметим, что «Урал» одержал победу, играя в меньшинстве с 53-й минуте. С поля был удален Петрус Бумаль.

В 1/4 финала «Урал» сыграет с победителем пары «Нижний Новгород» — «Шинник».