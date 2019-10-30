ЦСКА — «Уфа»: счет матча 1:0, обзор гола

Единственный гол в матче был забит на второй компенсированной минуте — отличился полузащитник Яка Бийол.
Влашич исполнил отличную передачу низом в штрафную «Уфы», Бийол принял мяч, развернулся, обыграл защитника и здорово пробил под штангу.
В 1/4 финала ЦСКА сыграет с победителем пары «Ростов» — «Спартак».
Кубок России. 1/8 финала
ЦСКА (Москва) — «Уфа» — 1:0 (0:0)
Гол: Бийол, 90+3ЦСКА (Москва): Помазун, Набабкин, Дивеев, Шарлия, Кучаев, Бистрович, Ахметов (Бийол, 64), Сигурдссон, Обляков (Влашич, 87), Щенников, Нисимура (Чалов, 61)«Уфа»: Беленов, Терентьев, Аликин, Неделчару, Табидзе, Сухов, Емельянов (Тилль, 74), Фомин, Карп, Алиев (Бизяк, 82), Кротов (Козлов, 69)Предупреждения: Неделчару, 61. Аликин, 67