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    ЦСКА вырвал победу у «Уфы» и вышел в четвертьфинал Кубка России

    ЦСКА — «Уфа»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Кубок России Футбол России Уфа ЦСКА
    Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над «Уфой» (1:0) в матче 1/18 финала Кубка России.

    ЦСКА
    ЦСКА

    Единственный гол в матче был забит на второй компенсированной минуте — отличился полузащитник Яка Бийол.

    Влашич исполнил отличную передачу низом в штрафную «Уфы», Бийол принял мяч, развернулся, обыграл защитника и здорово пробил под штангу.

    В 1/4 финала ЦСКА сыграет с победителем пары «Ростов» — «Спартак».

    Кубок России. 1/8 финала
    ЦСКА (Москва) — «Уфа» — 1:0 (0:0)
    Гол: Бийол, 90+3ЦСКА (Москва): Помазун, Набабкин, Дивеев, Шарлия, Кучаев, Бистрович, Ахметов (Бийол, 64), Сигурдссон, Обляков (Влашич, 87), Щенников, Нисимура (Чалов, 61)«Уфа»: Беленов, Терентьев, Аликин, Неделчару, Табидзе, Сухов, Емельянов (Тилль, 74), Фомин, Карп, Алиев (Бизяк, 82), Кротов (Козлов, 69)Предупреждения: Неделчару, 61. Аликин, 67
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