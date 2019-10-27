ФНЛ: выездные победы «Химок» и «Ротора» и другие результаты

Состоялся ряд матчей 20-го тура Футбольной национальной лиги.

«Ротор» в 20-м туре на выезде играл с «Текстильщиком». Волгоградцы одержали минимальную обеду со счетом 1:0 благодаря голу Анзора Санаи. «Ротор» набрал 41 очко и занимает третье место в таблице ФНЛ.

«Химки» в гостях со счетом 3:0 обыграли курский «Авангард». У победителей забивали Дмитрий Барков, Равиль Нетфуллин и Кирилл Гоцук, который реализовал пенальти. У «Химок» — 43 очка и вторая строчка в таблице ФНЛ.

Другие результаты

«СКА-Хабаровск» — «Спартак-2» — 3:0

«Луч» — «Краснодар-2» — 1:1

«Енисей» — «Чертаново» — 0:2

«Мордовия» — «Шинник» — 1:1

«Нижний Новгород» — «Нефтехимик» — 0:1 0