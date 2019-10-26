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    «Тамбов» и «Уфа» огласили составы

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    Стали известны составы «Тамбова» и «Уфы» на матч 14-го тура российской Премьер-лиги.

    Александр Беленов
    Александр Беленов

    Встреча пройдет в Саранске и начнется в 14:00 по московскому времени.

    «Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

    Запасные: Сугробов, Таказов, Кулик, Клёнкин, Карасёв, Хосонов, Чернышов, Бенито, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Терентьев, Табидзе, Неделчару, Голубев, Карп, Тилль, Бизяк, Вомбергар.

    Запасные: Шафинский, Аликин, Никитин, Круговой, Кротов, Алиев, Емельянов, Фольмер, Козлов.

    С прогнозом на данный матч можно ознакомиться здесь. 0

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