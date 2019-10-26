«Тамбов» и «Уфа» огласили составы

Стали известны составы «Тамбова» и «Уфы» на матч 14-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча пройдет в Саранске и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

Запасные: Сугробов, Таказов, Кулик, Клёнкин, Карасёв, Хосонов, Чернышов, Бенито, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Терентьев, Табидзе, Неделчару, Голубев, Карп, Тилль, Бизяк, Вомбергар.

Запасные: Шафинский, Аликин, Никитин, Круговой, Кротов, Алиев, Емельянов, Фольмер, Козлов.

С прогнозом на данный матч можно ознакомиться здесь. 0